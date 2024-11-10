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الدوري الإنجليزي، أرسنال وتشيلسي يتعادلان 1-1 في ديربي لندن (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، أرسنال وتشيلسي يتعادلان 1-1 في ديربي لندن (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، أرسنال وتشيلسي يتعادلان 1-1 في ديربي لندن (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:46 مساءً - تشيلسي وأرسنال، تعادل فريق أرسنال مع نظيره تشيلسي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج"، بديربي لندن في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

افتتح مارتينيلي التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 59، فيما تعادل نيتو لـ تشيلسي في الدقيقة 69.

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تشكيل آرسنال أمام تشيلسي 

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - تيمبر.

في خط الوسط: رايس - توماس بارتي - أوديجارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - مارتينلي - هافرتز.

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تشكيل تشيلسي أمام آرسنال 

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جوستو - فوفانا - كولويل - كوكوريا.

في خط الوسط: كايسيدو - بيدرو نيتو - لافيا.

في خط الهجوم: كول بالمر - مادويكي - جاكسون.

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تاريخ مواجهات تشيلسي مع أرسنال

 وقبل مباراة اليوم لعب الفريقين 64 مباراة في الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد “بريميرليج” فاز أرسنال في 26 مباراة مقابل 20 فوز لتشيلسي وتعادلا في 18 مباراة.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال 

تذاع مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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