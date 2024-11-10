الرياضة - 05:33 - مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - بث مباشر مباراة تشيلسي وارسنال اليوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر 2024، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويسعى نادي آرسنال بقيادة أرتيتا للفوز على البلوز مساء اليوم من أجل حصد الثلاث نقاط غالية في مسيرة الفريق المدفعجيه نحو تحقيق اللقب الغائب عن الأحمر.

فيما يسعى نادي تشيلسي لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره ودخول المربع الذهبي في سباق الحصول على اللقب.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز السادس.

وتعرض آرسنال للخسارة في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، أمام ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل الإيجابي مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، بهدف لمثله.

بث مباشر مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة تشيلسي ضد آرسنال اليوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر 2024، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.