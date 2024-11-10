إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

تقرير سعودي: زيزو مطلوب في الأخدود السعودي بالميركاتو الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:49 مساءً - كشف تقرير سعودي عن رغبة فريق الأخدود السعودي في ضم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025 ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في الشتاء المقبل على أن ينضم للفريق الموقع له مطلع الموسم الجديد.

ووفقا لـ صحيفة "اليوم" السعودية فإن الأخدود يرغب في شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو مع الزمالك.

وواصلت الصحيفة:" نادي الأخدود السعودي يريد التخلص من خدمات أحد لاعبيه الأجانب في يناير المقبل على أن يضم زيزو بدلا منه.

a6d746619b.jpg
dba410dbc6.jpg

ويحتل الأخدود المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ8 نقاط، وفارق نقطة واحدة عن الفيحاء، صاحب أقرب المراكز المهددة بالهبوط.

جلسة بين زيزو والزمالك لبحث تجديد تعاقده

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة خلال الأسبوع المقبل بعد عودة البعثة من ليبيا مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق؛ من أجل التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. 

عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يتقدم على توتنهام 2-0 في الشوط الأول

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق