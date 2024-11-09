صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الجونة بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - اعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره الجونة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري أمام الجونة

وضمت التشكيلة الأساسية كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي، محمد الشامي.

مباراة المصري والجونة

وكان المصري حقق الفوز في مباراته بالجولة الأولى من الدوري الممتاز، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمباراته أمام الجونة في الدوري

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.