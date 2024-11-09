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الرياضة - 02:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا، اليوم السبت، الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سانتياجو بيرنابيو» معقل الميرنجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني بث مباشر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره أوساسونا اليوم، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 24 نقطة من 11 مباراة خاضها الميرنجي في المسابقة حتى الآن، بواقع 7 انتصارات و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة لكتيبة أنشيلوتي.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا، ضيفًا على ريال مدريد، وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضها في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات ومثلهم من الهزائم.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها بث مباشر لـ مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، اليوم السبت، الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا، في الدوري الإسباني اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «سانتياجو بيرنابيو» معقل الميرنجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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