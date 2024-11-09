الرياضة - 01:31 - «اعرف خط سيرك».. خريطة الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم بالكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء غلق كلي لشارع الأهرام لمدة 6 أشهر، لتنفيذ أعمال محطة مترو المطبعة، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024.

تفاصيل غلق شارع الهرم بسبب محطة مترو المطبعة

وتنشر كلمتك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن خريطة الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم بالكامل، بحسب ما أكدته الإدارة العامة لمرور الجيزة وجاءت كما يلي:

- الغلق سيكون بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربيني «المطبعة سابقا» لمسافة 140 مترًا في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية.

- ابتداءً من اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 ولمدة 6 أشهر حيث مدة الأعمال.

- في ضوء استكمال أعمال مشروع مترو انفاق الخط الرابع وتسليم النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثالثة).

خريطة الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم

- الأمر يستلزم إجراء تحويلات مرورية جاءت كالتالي:

1. حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية.

2. الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهم «أمين عبد الحميد، الخليل ابراهيم، والنصر».

3. وصولًا إلى شارع الشيخ الشربيني «شارع المطبعة سابقًا».

4. ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربيني «شارع المطبعة سابقًا» اتجاه شارع خالد أمين.

5. ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة.

6. ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولًا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال.

7. وصولًا إلى مناطق المريوطية واستكمالًا لخط السير.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع محافظة الجيزة، لاتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من أثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددة على ضرورة منع أي تعديات أو إشغالات لتحقيق إنسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية، بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للغلق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الانتهاء.

كما أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنسيقًا مع الشركة المنفذة، وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.