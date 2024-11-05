الرياضة - 10:26 - الانتخابات الأمريكية.. «ترامب»: حققنا نتائج جيدة وهذه أفضل حملة انتخابية قمنا بها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:26 مساءً - انطلقت أولى أيام الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

شهدت الانتخابات الأمريكية منافسة حادة في مختلف الولايات المتحدة، في سباق انتخابي يعد الأسخن في تاريخ البلاد.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في عدة ولايات مختلفة ومن بينهم الولايات السبع المتأرجحة وهم: «جورجيا - بنسلفانيا - ميشغان - كارولينا - نيفادا - أريزونا - ويسكونسن»، لاختيار الرئيس الجديد لأمريكا.

وقال المرشح الجمهوري دونالد ترامب تزامنًا مع بدء إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، «لدي ثقة كبيرة وأرى إقبالًا واسعًا من الجمهوريين على الانتخابات»، متابعًا الجمهوريون يشاركون بكثافة في الانتخابات وسنرى ما سيحدث.

وأضاف الرئيس الأسبق للولايات المتحدة: «نحقق تقدما في جورجيا وفي عدة ولايات وحققنا نتائج جيدة وهذه أفضل حملة انتخابية قمنا بها».

وتابع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب: «نحقق نتائج جيدة في الولايات المتأرجحة، ونبلي بلاء حسنا في جورجيا ونحصل على نتائج إيجابية في كل الولايات»، مستكملًا: «يجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة».