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النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

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النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

النصر السعودي يكتسح العين الإماراتي 5-1 في دوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - فاز النصر السعودي على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر كل من تاليسكا “هدفين” وكريستيانو رونالدو وأنجولو وويسلي فيما سجل الكوري بارك يونج هدف العين الوحيد.

وحصد النصر 10 نقاط على مدار 4 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

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تشكيل العين الإماراتي ضد النصر 

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وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعد بظهور فريق النصر بشكل أفضل خلال مباراة العين الإماراتي وأنا أعلم جيدًا تاريخ النصر ضد العين وكيف سيلعب الفريق الإماراتي".

 

مباراة النصر ضد العين

وفسر المدرب الإيطالي تذبذب مستوى ونتائج النصر السعودي في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الخلود والهلال وتوديع كأس خادم الحرمين أمام التعاون بأنه يعمل على تصحيح الأخطاء، ويراهن على تقديم مستوى متميز في مباراة العين.

وتابع: "نسعى إلى الوصول لأفضل طريقة لعب ممكنة ونتطلع أن تكون مباراة العين، بداية لاستقرار المستوى".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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