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الرياضة - 02:29 - الهندوس في الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:29 - الهندوس في الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:29 - الهندوس في الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - تتجه جميع الأنظار في أنحاء العالم كافة تجاه الانتخابات الأمريكية 2024، حتى إن الهندوس في جنوب الهند، صلوا يوم الإثنين، من أجل فوز كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة.

وكامالا هاريس هي ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، حيث ولدت والدتها في ولاية تاميل نادو قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه. وقد تحدثت هاريس عن ذكريات طفولتها عندما زارت جدها في تشيناي وتحدثت عن كيفية تأثير تراثها الهندي على حياتها ومسيرتها المهنية.

وقالت بالو، مؤسسة منظمة أنوكراجني التابعة للمجموعة الهندوسية أنوشاناث، في مدينة مادوراي في ولاية تاميل نادو، بحسب مقاطع فيديو نشرتها رويترز وANI News: "ستشارك زعيمتنا الهندية والتاميلية الأسلاف، كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية. بالتأكيد، ستفوز في الانتخابات".

وفي الفيديوهات، تظهر لافتات تحمل وجه هاريس بجوار تماثيل للآلهة الهندوسية، مع قيام الكهنة بتقديم الصلوات وبتلات الزهور للأصنام.

وقد شعر العديد من الأمريكيين الهنود بالنشاط والحيوية بعد أن أصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية الجديدة، حيث أشار المنظمون الوطنيون والشعبيون من المجتمع إلى موجة من الدعم لحملة هاريس في الأسابيع التي تلت إعلان ترشحها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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