الرياضة - 02:29 - عضو شعبة الذهب: سعر الذهب الاسترشادي هو المتداول بسوق الصاغة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - كشف أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، وعضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن سعر الذهب موقوف بـ سوق الصاغة في مصر، وما يتم تداوله لـ سعر الذهب ما هو إلا سعر استرشادي.

سعر المعدن الأصفر الآن

وأوضح خبير المشغولات الذهبية أن سعر الذهب عيار 24، سجل الآن نحو 4360 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21

وقال أمير رزق إن سعر الذهب عيار 21، بلغ اليوم الثلاثاء نحو 3825 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

سعر الذهب في سوق الصاغة

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن سعر الذهب عيار 18، وصل نحو 3270 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب

وتابع خبير المشغولات أن سعر الجنيه الذهب في مصر، وصل اليوم نحو 30520 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وأشار أمير رزق إلى أن سعر الذهب عالميا، سجل نحو 2739 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.