الكشف عن سبب رفض تشابي ألونسو تدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن سر اختيار الإسباني تشابي ألونسو البقاء في مقعد المدير الفني لنادي باير ليفركوزن الألماني، بدلًا من العودة إلى ليفربول على الرغم من اهتمام الريدز بالحصول على خدماته.

إنجازات تشابي ألونسو وتجهيز ريال مدريد للتعاقد معه مستقبلا

تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، قاد فريقه في الموسم الماضي، للتتويج بثنائية الدوري والكأس المحليين، وجذب كمدرب الانتباه، مما جعله هدفًا لأندية أوروبية كبرى.

ويستكشف ريال مدريد إمكانية تعيين الإسباني ألونسو مدربا للفريق في الصيف المقبل بعد النتائج المخيبة للآمال تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

قبل تعيين آرني سلوت كخليفة ليورجن كلوب، ارتبط مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو ارتباطًا وثيقًا بمنصب المدرب آنذاك في ليفربول.

مفاوضات ليفربول مع تشابي ألونسو

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، تلقى ألونسو في فبراير الماضي، اتصالًا من وكيل إسباني، يخبره فيها برغبة ليفربول في تعيينه مدربًا خلفًا للألماني يورجن كلوب.

لكن بدلًا من العودة إلى نادي ميرسيسايد حيث أمضى خمسًا من سنوات لعبه، اختار ألونسو البقاء مع الفريق الألماني، حيث يرتبط بعقد حتى يونيو 2026.

تمتع لاعب خط وسط ليفربول السابق بقدر كبير من النجاح في ألمانيا، وفي أول موسم كامل له كمدرب، أخذ ألونسو المستحيل على ما يبدو وجعله ممكنًا، حيث قاد فريقه إلى ثنائية محلية - مع عدم هزيمته - وفاز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه، كما فاز أيضًا بكأس ألمانيا.

بعد تحقيق 51 فوزًا دون هزيمة، انتهى خطهم أخيرًا في مباراتهم الأخيرة من موسم 2023/24، حيث تكبدوا خسارة 3-0 أمام أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي 2024.

وحقق ألونسو نجاحًا كبيرًا في وقت قصير، وتولى المسؤولية عندما كان الفريق في منطقة الهبوط وقاده إلى المركز السادس في الدوري في الموسم نفسه، وبرز كواحد من ألمع المدربين الشباب في أوروبا، مما جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ليفربول، الذي احتاج إلى ملء الفراغ بعد رحيل كلوب بعد تسعة مواسم قضاها في منصبه.

سر رفض تشابي ألونسو تدريب ليفربول

لكن المدرب الإسباني رفض فرصة العودة إلى ليفربول، والتزم بمستقبله مع ليفركوزن، وشرح لاحقًا عبر صحيفة "ليفربول إيكو"، أنه شعر كأنه بالفعل مع النادي الذي يمكن أن يساعده على الاستمرار في التطور كمدرب.

وأوضح: "بالتأكيد، كل القرارات تحتاج إلى تحليل جيد.. أحاول اتخاذ القرارات الصحيحة، وأحاول اتخاذها بطريقة طبيعية وفي هذه اللحظة شعرت أن هذا هو أفضل مكان لي لأكون فيه، لأتطور كمدرب هو ليفركوزن".

وأضاف تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني: "أنا مدرب شاب، لكن يجب أن أشعر بذلك. الآن، أشعر أن هذا هو المكان المناسب. يجب أن أشكر الإدارة، لقد كان النادي داعمًا حقًا، وأشعر بالاحترام من قبل جميع الأقسام".

وعلاوة على ذلك، استشهد ألونسو بزملائه في الجهاز الفني واللاعبين باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من سبب رغبته في البقاء والبناء على الأسس التي وضعها بالفعل في ليفركوزن، معتقدًا أنهم يمكنهم تحقيق المزيد معًا.

وتابع: "يساعدني الطاقم الفني الرائع يومًا بعد يوم على العمل بشكل أفضل وتحسين أدائي وإعداد الفريق. وبالتأكيد، اللاعبون.. لقد أعطوني العديد من الأسباب للاستمرار في الإيمان بالفريق؛ التزامهم، ورغبتهم، وجوعهم لتقديم موسم رائع".

وواصل تشابي ألونسو: "أشعر أن وظيفتي ليست هنا، وأريد مساعدتهم، أريد مساعدة الفريق، أريد مساعدة اللاعبين الشباب على التطور. وإذا كنت جزءًا من العملية، فأنا سعيد بذلك".

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