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ملوك المراوغات، حسين الشحات يتساوى مع ثنائي زد وسيراميكا - أخبار كلمتك

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ملوك المراوغات، حسين الشحات يتساوى مع ثنائي زد وسيراميكا - أخبار كلمتك

ملوك المراوغات، حسين الشحات يتساوى مع ثنائي زد وسيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:00 صباحاً -  الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز كبير للنادي الأهلي حامل اللقب على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف لهدفين.

الأكثر مراوغة بالجولة الأولى للدوري المصري 

وتصدر حسين الشحات لاعب الأهلي قائمة أكثر اللاعبين قيامًا بالمراوغات الناجحة خلال الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وبحسب شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات فأن حسين الشحات قام بـ4 مراوغات ناجحة ضد سيراميكا بالتساوي مع كلٍّ من: محمود زلاكة لاعب سيراميكا ضد الأهلي ومصطفى زيكو لاعب زد ضد الجونة.

ويتصدر الأهلي بفارق الأهداف جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى ويليه بالتساوي كل من سموحة والمصري والزمالك والاتحاد السكندري برصيد ثلاث نقاط.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى 

1 الأهلي 3 نقاط
2 سموحة  3 نقاط
3 المصري البورسعيدي  3 نقاط
4 الزمالك  3 نقاط
5 الاتحاد السكندري  3 نقاط
6 بيراميدز  نقطة واحدة 
7 بتروجيت  نقطة واحدة 
8 الجونة  نقطة واحدة 
9 إنبي  نقطة واحدة 
10 مودرن سبورت  نقطة واحدة 
11 زد اف سي  نقطة واحدة 
12 الإسماعيلي  نقطة واحدة 
13 غزل المحلة  نقطة واحدة 
14 البنك الأهلي  بدون نقاط
15 فاركو  بدون نقاط
16 حرس الحدود  بدون نقاط
17 طلائع الجيش  بدون نقاط
18 سيراميكا كليوباترا  بدون نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري


الأهلي يحقق رقمًا غائبًّا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما

نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى، على ستاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990


ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.


ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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