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خالد الغندور: جوميز يرفض مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات الجماعية - أخبار كلمتك

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خالد الغندور: جوميز يرفض مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات الجماعية - أخبار كلمتك

خالد الغندور: جوميز يرفض مشاركة رباعي الزمالك في التدريبات الجماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:42 مساءً - قال الإعلامي خالد الغندور: إن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جدد رفضه لمشاركة مهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون وسيف جعفر في التدريبات الجماعية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: كان هناك بعض الاقتراحات بانضمام الرباعي للتدريبات خصوصا أن فترة القيد أغلقت لكن جوميز رفض تماما وبرر رفضه بأن لديه عددا كبيرا من اللاعبين ومش عايز زحمة في التمرين وهم في الأساس خارج حساباته".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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