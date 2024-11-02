رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر قائد المنتخب السعودي أمام أستراليا - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

«التعليم» تعقد امتحان تجريبي للطلاب على تابلت الصف الأول الثانوي 2025 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم الإمام المثالي ويدعو الجميع إلى التنافس - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

سفير إيران لدى لبنان يكشف اللحظات التي سبقت انفجار البيجر - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

طالب جامعة حلوان يحصد جائزة أفضل مشروع في منتدى صناع الإعلام بروسيا - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

مدبولي: 5% من الناتج الإجمالي للدول الأفريقية يوجه لتغيرات المناخ - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

اتحاد النقل البري العربي يناقش آليات الربط بين الدول العربية وتسهيل نفاذ البضائع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بتروجت: الزمالك رفض طلب إعارة لاعبه، وهذا موقفنا من التحكيم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بتروجت: الزمالك رفض طلب إعارة لاعبه، وهذا موقفنا من التحكيم - أخبار كلمتك

بتروجت: الزمالك رفض طلب إعارة لاعبه، وهذا موقفنا من التحكيم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:25 مساءً - الدوري المصري، قال محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت إنهم طلبوا الحصول على خدمات محمد عاطف لاعب الزمالك معارًا ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا ولم نتوصل إلى اتفاق.

وأضاف مسئول بتروجت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في انطلاقة الدوري واستطعنا تكوين فريق قوي".

وواصل: "تعاقدنا مع 13 لاعب ونحاول إعادة بتروجت لسابق عهده في الدوري الممتاز".

وأكمل: "راضين عن التعادل رغم إلغاء هدفين لنا أمام بيراميدز  وكنا نتمنى احتسابهم من قبل الحكم".

 

نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز 


الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حرس الحدود ضد سموحة 1-3

طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي  0-2

 

الخميس 31 أكتوبر 2024 
الجونة ضد زد إف سي 0-0

مودرن سبورت ضد إنبي 0-0

 

الجمعة 1 نوفمبر 2024 
بيراميدز ضد بتروجت 1-1

فاركو ضد الاتحاد السكندري 0-1

الزمالك ضد البنك الأهلي 3-2

 

السبت 2 نوفمبر 2024  
الإسماعيلي ضد غزل المحلة 0-0

الأهلي ضد  سيراميكا كليوباترا  5-2.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق