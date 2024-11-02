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تقارير تكشف كواليس غضب محمد صلاح من كلوب - أخبار كلمتك

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تقارير تكشف كواليس غضب محمد صلاح من كلوب - أخبار كلمتك

تقارير تكشف كواليس غضب محمد صلاح من كلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:48 مساءً - كشفت تقارير صحفية بريطانية، كواليس غضب محمد صلاح من مدربه السابق يورجن كلوب في غرفة ملابس الفريق. 

واعترف صلاح سابقًا بأنه شعر بخيبة أمل بسبب عدم اختياره قائدا للفريق في مباراة بدوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام ميتيلاند، إذ ارتدى أرنولد الشارة في الدنمارك، مما أثار استياء زميله في الفريق.

واعترف صلاح حينها قائلا: “بصراحة، كنت محبطًا للغاية، كنت أتمنى أن أكون القائد، لكنه قرار المدرب. وأنا قبلته”.

وأشار التقرير الى أن اختيار ترينت ألكسندر أرنولد كقائد للفريق في مباراة سابقة، بدلًا من زميله المصري أثار غضب صلاح مضيفا أن العديد من اللاعبين في غرفة ملابس ليفربول شعروا بأن تعليقات صلاح كانت "غير محترمة" تجاه ألكسندر أرنولد، في المقابلة التي تم نشرها قبل مباراة ليفربول وكريستال بالاس، حين جلس صلاح على مقاعد البدلاء، إذ رأى العديد من لاعبي ليفربول أنها كانت طريقة كلوب لإظهار من يتخذ القرار.

وكتب صلاح، تاريخًا مع النادي الإنجليزي، بعدما انضم للفريق قادمًا من روما الإيطالي في 2017، بعدما أصبح أحد الهدافين التاريخيين، كما فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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