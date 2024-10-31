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فيورنتينا يفوز على جنوى 1-0 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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فيورنتينا يفوز على جنوى 1-0 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

فيورنتينا يفوز على جنوى 1-0 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - فاز فيورنتينا على مضيفه جنوى، بهدف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

سجل روبن جوسينس، هدف المباراة الوحيد لصالح فيورنتينا في الدقيقة 72.

 

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد جنوى عند 6 نقاط في المركز العشرين والأخير.

 

وفاز فريق أتالانتا على نظيره مونزا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.  

 

وسجل ساماردزيتش الهدف الأول لصالح فريق أتالانتا في الدقيقة 70، بينما أحراز زاباكوستا الهدف الثاني في الدقيقة 88.  

 

فينيسيا تقهر أودينيزي 2/3 في الدوري الإيطالي

حقق فريق فينيسيا ريمونتادا مثيرة أمام ضيفه أودينيزي، ليخطف فوزًا بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بييرلويجي بينزو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وفاجأ الضيوف فريق أودينتيزي أصحاب الأرض بإحراز هدفين في الشوط الأول عن طريق ساندي لوفريتش بالدقيقة 19، وايكر برافو بالدقيقة 25، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 40 سددها بنجاح جويل بوهجانبالو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أودينيزي 2 / 1.

 

في الشوط الثاني عاد فريق فينيسيا بريمونتادا مسجلًا هدفين عن طريق هانس نيكولوسي كافيالي بالدقيقة 56، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لمصلحة فينيسيا في الدقيقة 81 سددها بنجاح أيضًا جويل بوهجانبالو، ليخطف لفريقه فوزًا ثمينًا و3 نقاط غالية.
 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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