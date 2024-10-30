كأس الكاراباو، مانشستر يونايتد يتقدم علي ليستر سيتي 4-2 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:53 مساءً - تقدم فريق مانشستر يوناتيد علي نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء علي معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد” ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية "الكاراباو".

وسجل الهدف الأول والرابع لـ مانشستر يونايتد اللاعب كاسيميرو في الدقيقة 15 و39، بينما جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق جارناتشو وبرونو فيرنانديز في الدقائق 28، 36.



بينما جاء أهداف ليستر سيتي عن طريق كل من بلال الخنوس وكودي في الدقائق 33 و3+45.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي

من المقرر أن تبث مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري.

موعد مانشستر يونايتد وليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد.

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية كأس الرابطة الإنجليزية، تعادل سلبي بين ليفربول وبرايتون في الشوط الأول

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