الرياضة - 11:50 - أبرز بنود مسودة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:50 مساءً - نشرت هيئة البث العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أبرز بنود ما قالت إنها مسودة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية، والجيش الإسرائيلي في لبنان.

وقال المصدران، وهما شخص مطلع على المحادثات ودبلوماسي كبير معني بشؤون لبنان، إن فترة الشهرين ستخصص لإتمام التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006 لإخلاء جنوب لبنان من الأسلحة باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

أبرز بنود مسودة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان:

1- تعترف كل من إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701).

2- هذه الالتزامات لن تمنع إسرائيل ولبنان من حقهما في الدفاع عن النفس عند الضرورة.

3- باستثناء قوات اليونيفيل، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان على طول الخط A

وفقاً لقرار 1701، ومنعاً لإعادة بناء وتسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، سيتم مراقبة بيع الأسلحة إلى لبنان أو تصنيعها داخله من قبل الحكومة اللبنانية.

4- ستمنح الحكومة اللبنانية السلطات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.

5- الإشراف على دخول الأسلحة عبر حدود لبنان.

6- الإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تصنع الأسلحة، والعمل على تفكيكها.

7- تفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تتوافق مع الالتزامات الواردة في الاتفاق وتقع تحت الخط A.

8- يتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان في غضون 7 أيام، وسيتم استبدالها بالجيش اللبناني، وستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى على عملية الانسحاب.

9- في موعد لا يتجاوز المتفق عليه، سينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود والمعابر.

10- خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، يتعين على لبنان نزع سلاح كل الجماعات العسكرية غير الرسمية في جنوب لبنان.

11- تشرف الولايات المتحدة، إلى جانب هيئات دولية ودول تتفق عليها إسرائيل ولبنان، على تنفيذ الاتفاق.

12- سيكون الجيش اللبناني والوكالات الأمنية الرسمية التابعة مسؤولين عن فرض تنفيذ الاتفاق في الجانب اللبناني.

13- ستتاح إمكانية فرض عقوبات اقتصادية للحكومة اللبنانية لضمان تنفيذ الاتفاق.

14- سيتم التأكيد على أن خارج جنوب لبنان، يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الناشئة إذا فشلت الحكومة اللبنانية في إحباط هذا التهديد، بما في ذلك تصنيع وتخزين ونقل الأسلحة الثقيلة والصواريخ والأسلحة المتقدمة الأخرى.