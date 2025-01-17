بعد رحيله عن الزمالك، وقف القيد يلاحق جوميز في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 04:30 مساءً - يلاحق إيقاف القيد، البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك ومدرب الفتح السعودي الحالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ظهر اليوم الجمعة إيقاف قيد 16 ناديا سعوديا وذلك في الخبر الذي نشرته صحيفة الرياضية السعودية.

وجاءت على رأس الأندية الموقوفة في القيد، فريق الفتح السعودي الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز.

ويلاحق إيقاف القيد الأندية التي يدربها جوميز، بعدما عانى البرتغالي من نفس الأزمة مع فريق الزمالك.

الزمالك يسخر من هزيمة جوميز أمام الهلال

فيما سخر نادي الزمالك، من هزيمة البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأبيض السابق والفتح السعودي الحالي، بنتيجة 9-0 من نظيره الهلال السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورة لكريستيان جروس مدرب الزمالك الحالي والذي خلف جوميز في هذا المنصب وعلق: “للتذكير.. الجولة القادمة في الدوري هي الجولة رقم 9”.

جوميز يعلق على خسارته أمام الهلال

فيما علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي، على الهزيمة القاسية أمام الهلال بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة صعبة كانت هذا اليوم واللاعبون ارتكبوا أخطاء سهلة وأتحمل الخسارة كمدرب ولدينا مشاكل على مستوى الكرات الثابتة ومن غير المقبول هذه الخسارة الثقيلة".

وتابع: "بما أنني متواجد اليوم أتحمل ما حدث هذا وليس اللاعبين فقط، وغياب سعدان له تأثير على الخسارة الكبيرة، لانه لاعب كبير واللاعب لازال يعاني من إصابة ونحاول تجهيز الفريق في المباريات المقبلة".

واختتم جوميز: "الهلال فريق مميز خصوصا في الكرات الثابتة والهجوم، عن طريق الأطراف ولم نستطع إيقاف الهلال".

السخرية من جوزيه جوميز

وتصدر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والحالي لفريق الفتح السعودي، التريند بمنصة "إكس" بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال بنتيجة 9-0 والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وانهالت التعليقات الساخرة عبر منصة إكس ورواد السوشيال ميديا في مصر والسعودية بعد الهزيمة الثقيلة للمدرب البرتغالي.

وسخرت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس من محبي نادي الزمالك من جوميز وكانت أبرزها؛ “خلي الفلوس تنفعك”.

وآخرون أكدوا أن الفتح سيعلن خلال ساعات إقالة جوميز.

وأضاف رينان لودي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45+3.

وأحرز سافيتش الهدف الرابع للهلال عن في الدقيقة 45+6.

وألغى الحكم هدف الفتح السعودي بداعي التسلل.

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدفين الخامس والسادس للهلال في الدقيقتين 54 و65.

كما أضاف عبد الله الحمدان الهدف السابع في الدقيقة 86.

واحرز مالكوم هدف الهلال الثامن في الدقيقة 90+5.

وأحرز أحمد الجليدان في مرماه ليختتم مهرجان أهداف الهلال بهدف تاسع في الدقيقة 90+6.

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