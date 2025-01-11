كلاسيكو الأرض، أرقام ريال مدريد وبرشلونة في مواجهات السوبر الإسباني بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 09:50 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غدا الأحد لمتابعة كلاسيكو الأرض بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة في المملكة العربية السعودية.



وتستضيف الأراضي السعودية، النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر الإسباني، بنظامها الجديد والذي يتكون من 4 فرق بدلا من 2 فقط وهم بطل الدوري الإسباني، وصيفه، بطل كأس الملك، ووصيفه.



وتخطى برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في نصف النهائي بالفوز بنتيجة 2-0، كما فاز ريال مدريد على نظيره مايوركا بثلاثية دون رد.

وضرب الريال وبرشلونة موعدًا في المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها غدا الأحد، على ملعب "الجوهرة" بمدينة جدة.

ترصد السطور التالية مسيرة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني منذ استضافة الأراضي السعودية للبطولة بنظامها الجديد في عام 2020.

وحقق ريال مدريد اللقب 3 مرات، بينما اكتفى غريمه برشلونة بالفوز مرة واحدة فقط.

ريال مدريد بطل نسخة 2020

كانت بداية السوبر الاسباني بنظامه الجديد في مدينة جدة عام 2020، حيث شارك ريال مدريد بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري الإسباني.

والتقي الميرنجي نظيره فالنسيا، بطل كأس الملك حينها، في نصف النهائي، وتمكن من الانتصار بنتيجة 3-1 بفضل أداء قوي.

وفي المباراة النهائية، اصطدم الريال بجاره أتلتيكو في مواجهة انتهت بالتعادل السلبي خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحسم الميرنجي اللقب بركلات الترجيح 4-1.

ريال مدريد بطل نسخة 2022

وفي نسخة 2022 بالرياض، شهدت مشاركة ريال مدريد كوصيف للدوري الإسباني، حيث واجه برشلونة في نصف النهائي في لقاء درامي انتهى (2-2)، وبالأشواط الإضافية، سجل فيدي فالفيردي هدف الحسم ليقود الملكي إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، تفوق ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين سجلهما لوكا مودريتش وكريم بنزيما ليظفر باللقب.

ريال مدريد بطل النسخة الأخيرة

في النسخة الأخيرة عام 2024 الماضي، دخل ريال مدريد البطولة كبطل الدوري الإسباني وكأس الملك، وواجه أتلتيكو في نصف النهائي في مباراة مثيرة انتهت بفوزه 5-3 بعد التمديد للأشواط الإضافية.

وفي النهائي، ضرب الميرنجي موعدًا ناريًا مع برشلونة، حيث قدم أداءً استثنائيًا حقق من خلاله انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-1، ليضيف اللقب الثالث عشر إلى خزائنه.

لقب برشلوني واحد بالنظام الجديد

وحقق برشلونة لقبًا وحيدًا في بطولة كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا التتويج في نسخة عام 2023 التي أُقيمت في الرياض، حيث تغلب الفريق الكتالوني على ريال مدريد في المباراة النهائية 3-1.

وسجل جافي هدفًا وصنع 2 آخرين، ليقود برشلونة لتحقيق اللقب الأول بالنظام الجديد.

وفي السطور التالية تستعرض كلمتك تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبل موقعة نهائي كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل السوبر الإسباني

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 258 مباراة بجميع البطولات، استطاع الميرنجي الفوز في 106 مباريات، فيما فاز الفريق الكتالوني في 101 مباريات وحسم التعادل 51 لقاء.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق، الهداف التاريخي للكلاسيكو بواقع 26 هدفا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بواقع 18 هدفا.

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء غدا الأحد، بملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تذاع مباراة نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناتي إم بي سي مصر 2، SSC News HD.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

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