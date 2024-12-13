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وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة - أخبار كلمتك

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وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة - أخبار كلمتك

وفاة أحد معتمري المنيا بعد ساعات من أمنيته بدفنه في مكة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 04:45 مساءً - توفي الحاج حسن حلمي حسن، أحد أبناء مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بعدما تنبأ بوفاته.

معتمر يتنبأ بوفاته في المنيا 

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وأشار أحد المرافقين لـ معتمر المنيا  له إلى أن آخر ما قاله الراحل أمس لمشرف رحلة العمرة كان دعاءً بأن يرحمه الله ويموت ليؤدي الصلاة عليه ويدفن في السعودية، لافتًا إلى أنه لم تمضِ سوى ساعات قليلة حتى فارق الحياة.

وفاة منياوي أثناء أدائه مناسك العمرة

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وأضاف أنه تحقق ما تمناه معتمر المنيا، حيث أُديت الصلاة عليه ظهر اليوم الجمعة، ودفن في المملكة العربية السعودية.

نموذج مشرف لحسن الخاتمة

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تحول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى ساحة عزاء، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم لوفاة الحاج حسن حلمي، معتبرين أنه نموذج مشرف لحسن الخاتمة.

وفاة معتمر بالمنيا 

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 وكتب أحدهم معبرًا: “لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. ما شاء الله على حسن الختام، اللهم أحسن خاتمتنا جميعًا”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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