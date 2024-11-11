إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطا ‏لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: أحمل رسالة تضامن من الرئيس السيسي لدعم الشعب اللبناني - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

محمد شريف يكشف لكلمتك موقفه من العودة للأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان مهرجان الدراجات - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور، ومفاجأة في الطماطم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض..الرئيس يلقي كلمة تتضمن ثوابت الموقف المصري وجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض..الرئيس يلقي كلمة تتضمن ثوابت الموقف المصري وجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض..الرئيس يلقي كلمة تتضمن ثوابت الموقف المصري وجهود مصر لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:08 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، حيث سيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، فضلًا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض

وتنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًّا إسلاميًّا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان

وتهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتدادًا للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

واستضافت الرياض، أمس الأحد، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان؛ وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي،  لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.


نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق