رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض؛ للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.



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