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وفاة أكبر معمر في السعودية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً -  أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن وفاة مسن سعودي يدعى سعيد بن سعد بن مساعد السويلم، عن عمر يقدر بـ 115 عامًا، ويعد أكبر المعمرين في المملكة.

 

وفاة أكبر معمر في السعودية 

ورحل السويلم وهو من سكان الرياض، بين عائلته بعيدًا عن الأضواء التي تلاحق بعض المعمرين.

وذكرت  صحيفة "عكاظ" المحلية، إن الراحل السويلم، يصنف بأنه أكبر معمر في السعودية بسن 115 عامًا، مضيفة أن السويلم ولد العام 1331 هجرية، بينما عاش عدة أشهر من العام الهجري الجاري 1446.

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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