وزير الرياضة يبحث الفرص الاستثمارية مع الاتحاد العام للمصريين بالسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية والمتحدث الرسمي، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة والشباب في مصر، والمشاركة في النسخة الثالثة من معرض "سبورتس إكسبو".

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة، أبرزها الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة والشباب في مصر: حيث تم استعراض مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين المصريين في السعودية الاستفادة منها، والتي تساهم في تطوير البنية التحتية الرياضية وتنمية الكوادر الشابة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية، ودعاهم إلى اغتنام الفرص المتاحة للاستثمار في بلدهم، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات.



وزير الرياضة يبحث استعدادات النسخة التاسعة من ماراثون زايد

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون زايد الخيري، لبحث أخر الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من الماراثون.

تناول الاجتماع الذي عقد بمقر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة لـ ماراثون زايد، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الماراثون والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث الرياضي الأكبر الذى تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات كل عام.

وأكد أشرف صبحي أن ماراثون زايد الخيري يأتي في مقدمة البرامج التي توليها الوزارة عناية خاصة، ويعد مثالًا واضحًا للعلاقات العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى التنسيق والمتابعة الدورية لكل الأمور الخاصة بتنظيم الماراثون ليخرج في أفضل صورة أمام الجميع.

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