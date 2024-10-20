زين الدين زيدان مرشح لتدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - حل الفرنسي زين الدين زيدان، في قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية.

ويقترب مانشيني من مغادرة الأخضر السعودي، خاصة بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، على خلفية نتائجه السيئة.

وخسر منتخب السعودية أمام ضيفه اليابان، بهدفين دون رد، قبل التعادل السلبي مع شقيقه البحريني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

زيدان يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن زين الدين زيدان دخل ضمن قائمة المرشحين لخلافة روبرتو مانشيني.

وتولى زيدان، قيادة ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، كان آخرهما من مارس 2019 حتى يونيو 2021، بينما لم يتعاقد مع أي نادٍ آخر منذ ذلك الوقت، رغم ارتباط اسمه بتدريب أكثر من عملاق أوروبي.

مرشحون آخرون لتدريب منتخب السعودية

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز البرازيلي، والفرنسي هيرفي رينارد، من المرشحين أيضًا لتدريب السعودية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن مسئولي الاتحاد السعودي يتفاوضون مع مانشيني لتسوية الأمور المالية، وهي الخطوة الأخيرة التي تفصل المدرب الإيطالي عن الرحيل.

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