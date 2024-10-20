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زين الدين زيدان مرشح لتدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

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زين الدين زيدان مرشح لتدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

زين الدين زيدان مرشح لتدريب منتخب السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - حل الفرنسي زين الدين زيدان، في  قائمة المرشحين لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية.

ويقترب مانشيني من مغادرة الأخضر السعودي، خاصة بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، على خلفية نتائجه السيئة.

وخسر منتخب السعودية أمام ضيفه اليابان، بهدفين دون رد، قبل التعادل السلبي مع شقيقه البحريني، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

زيدان يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب السعودية 

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن زين الدين زيدان دخل ضمن قائمة المرشحين لخلافة روبرتو مانشيني.

وتولى زيدان، قيادة ريال مدريد في ولايتين مختلفتين، كان آخرهما من مارس 2019 حتى يونيو 2021، بينما لم يتعاقد مع أي نادٍ آخر منذ ذلك الوقت، رغم ارتباط اسمه بتدريب أكثر من عملاق أوروبي.

مرشحون آخرون لتدريب منتخب السعودية 

وأشار الموقع إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز البرازيلي، والفرنسي هيرفي رينارد، من المرشحين أيضًا لتدريب السعودية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن مسئولي الاتحاد السعودي يتفاوضون مع مانشيني لتسوية الأمور المالية، وهي الخطوة الأخيرة التي تفصل المدرب الإيطالي عن الرحيل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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