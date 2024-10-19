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حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

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حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 04:13 صباحاً - أظهرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يوم السبت، اقتحام حشود غاضبة لمقر قناة MBC السعودية في العاصمة العراقية بغداد وتدميره وإضرام النار به عقب تقرير مسيء لقيادات المقاومة.

وبحسب ما أفادت به مصادر من العراق، أضرم الشبان النار في مقر قناة MBC في العاصمة بغداد عقب نشر القناة تقرير يصف قادة المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية بالإرهابيين.

وقال النائب العراقي مصطفى سند عبر حسابه على "فيسبوك": "قناة MBC IRAQ المدعومة حكوميا، الموضوع لا ينتهي بالتكسير أو الحرق، لا مكان لكم في العراق، وسيتم العمل على إلغاء رخصتكم".

وعملت قوات الأمن العراقية على إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر قناة MBC في العاصمة بغداد.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت تقرير قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".

وأكدت أن "تقرير MBC ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقادتها، ويصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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