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جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

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جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:59 مساءً -  كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في جدة بالسعودية الذي يقام في يناير من العام المقبل.

مباريات السوبر الإسباني في نصف النهائي 

ريال مدريد مع مايوركا  // 8 يناير 2025
أتلتيك بيلياو مع برشلونة // 9 يناير 2025

 

نهائي كأس السوبر الإسباني 

نهائي السوبر الإسباني 12 يناير 2025

جميع المباريات في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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