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عودة قوية، تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسلسل لـ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض - أخبار كلمتك

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عودة قوية، تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسلسل لـ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض - أخبار كلمتك

عودة قوية، تركي آل الشيخ يعلن إنتاج مسلسل لـ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:21 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنتاج مسلسل للفنان يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض.

وقال “آل الشيخ” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA … والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح".

وأضاف: "طلبت منهم أن يعرض خارج رمضان… في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية… بالتوفيق لهم إن شاء الله".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض، مشيرا إلى أن فعالياتها ستتضمن حدثا كبيرًا خاصًا بالنجم عمرو دياب.

 

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات للإعلامي عمرو أديب وبرنامج «الحكاية»: «من الأشياء التي تهم الجمهور المصري أن موسم الرياض سيقدم حدثا كبيرًا عن الموسيقار محمد عبدالوهاب».

وأضاف: «عمرو دياب له حدث كبير أيضًا في موسم الرياض، لو قلنا تكريم عمرو يزعل، هو استعراض لتاريخ عمرو دياب».

 

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هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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