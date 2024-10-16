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مدبولي: زيادة الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة بعد هذا الاجراء - أخبار كلمتك

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مدبولي: زيادة الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة بعد هذا الاجراء - أخبار كلمتك

مدبولي: زيادة الاستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلة بعد هذا الاجراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة محمد بن سلمان لمصر حملت العديد من الدلات في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، الزيارة تهدف الي تقوية العلاقات بين مصر والسعودية وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتم انجازها في وقت قياسي.
وتابع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تؤسس لجذب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتهدف الي تحفيز عملية الاستثمارات وبداية مهمة لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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