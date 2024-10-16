مندوب السعودية بالجامعة العربية: زيارة ولي العهد لمصر تأتي في ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - أكد مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مصر تأتي في توقيت مهم وفي ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة العربية.

التعاون الاستراتيجي والاقتصادي

وأوضح السفير المطر أن الزيارة ستعزز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، فضلًا عن أنها فرصة للتطرق للملفات المشتركة وتوحيد الرؤى بشأنها، مؤكدًا أن الزيارة تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي كافة.

العلاقات المصرية السعودية بلغت أعلى مستوياتها

ونوه السفير المطر بـ العلاقات السعودية - المصرية، مؤكدًا أن لها تاريخا طويلًا من التعاون وجذورا ضاربة في عمق التاريخ، وأسهمت مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية بلغت أعلى مستوياتها في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده والرئيس عبدالفتاح السيسي.

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