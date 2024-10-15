2.964 مليار دولار واردات مصر من السعودية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر الرسمية اليوم، تستهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض.

وتتمتع العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية بالقوة والتميز، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة.

وجاءت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

2.964 مليار دولار واردات مصر من السعودية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالى

وأشارت نتائج نشرة التجارة الخارجية لشهر يونيو الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من السعودية الى 2.964 مليار دولار في مقابل 2.2 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023 بنمو 34.7%.

وسيطرت السعودية على 7.1% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 البالغة 41.8 مليار دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثانية في أهم الدول المصدرة لمصر خلال تلك الفترة.

أهم واردات مصر من السعودية



1- حققت قيمة واردات مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها من السعودية نموًا بنسبة 84.1 % لنحو 1.916 مليار دولار مقابل 1.041 مليار دولار.

2- ارتفعت واردات مصر من ألومنيوم ومصنوعاته نحو 76.757 مليون دولار في مقابل 73.812 مليون دولار بنمو 4%.

3- ارتفعت واردات مصر قيمة واردات مصر من ورق ومصنوعات من عجائن من السعودية بنسبة 3.7% خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 لتحقق 41.708 مليون دولار في مقابل 40.22 مليون دولار

4- تراجعت واردات مصر من منتجات كيماوية عضوية بنسبة 28.1% لتسجل 116.088 مليون دولار في مقابل 161.348 مليون دولار.

5- انخفضت واردات مصر من لدائن ومصنوعاتها من السعودية لنحو 594.523 مليون دولار في مقابل 672.193 مليون دولار بنسبة تراجع 11.6%.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والسعودية

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر.

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