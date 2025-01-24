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وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر في جنيف - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر في جنيف - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر في جنيف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:00 مساءً - تلقي اليوم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر الافتتاحية، وذلك في حدث جانبي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والذي يقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التضامن الاجتماعي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر حول ما حققته مصر في  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.. الإنجازات والتحديات"، وسط مشاركة واسعة من عدة دول.

كما ستستعرض المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الجلسة جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان وكذلك استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وتحديد التحديات القائمة.

فيما ستتناول  الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة  جهود الدولة المصرية في ملف الطفولة وأبرز الإنجازات التي تحققت فيه والتحديات القائمة.

وستسلط الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الضوء على الجهود المبذولة في مصر لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، واستعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، وكذلك تحديد التحديات القائمة.

الجدير بالذكر أن مصر  تشارك  فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في هذه الاجتماعات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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