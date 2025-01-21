محافظ الجيزة: توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي على الأولى بالرعاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:50 مساءً - كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توزيع ٤ طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والاطعام ١٤٤٦ ه‍ - ٢٠٢٥ م على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.



وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.



وشدد المحافظ علي سرعة توزيع اللحوم وإيصالها الي المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وإيصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز مشيرًا إلى أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة.



استلام وتوزيع ٢٧ طن لحوم صكوك الأضاحي

وأشار محافظ الجيزة إلى ان دفعة لحوم صكوك الأضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين لافتا إلى أنه تم استلام وتوزيع ٢٧ طن لحوم صكوك الأضاحي وذلك خلال الفترة من يناير الماضي وحتي الان.



ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف إلى أنه تم مراعاة كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.



وقال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة ان هناك تنسيق كامل بين الإدارات الاجتماعية لضمان سرعة وصول اللحوم للمستحقين مشيرًا إلى أنه تم ضم فئات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لقاعدة التوزيع.

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