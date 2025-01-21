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ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة - أخبار كلمتك

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ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة - أخبار كلمتك

ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:31 مساءً - عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الاولي بشان الانتخابات، والتي عقدت في المقر الرئيسي للحزب بالتجمع الخامس، حيث انتهت الورشة إلى عدد من التوصيات الهامة والخاصة باستعدادات الحزب وكوادره للمشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب القادمة.

وتناولت ورشة العمل الأولى «الكتلة الصلبة التصويتية للحزب» وكيفية تفعيل نشاط الحزب وفعالياته حولها.

حاضر في ورشة العمل الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب وعلي راسهم الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي واللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ المصري ونائب رئيس الحزب والأمين العام وبمشاركة واسعة من قيادات الحزب ورؤساء اللجان العامة والنوعية.

واختار الحزب عقد الورشة علي شاكلة نموذج مجلس العموم البريطاني كتجربة جديدة لإتاحة الفرصة لأعضاء الحزب علي كافة المستويات على الاسهام بالاقتراحات والمداخلات حول موضوعها.

من جانبه قال الدكتور عمرو الهلالي مقرر الورشة ان الورشة قد أسهمت في تحديد الأهداف التي يبني عليها الحزب خطة تحركه الانتخابية خلال الفترة القادمة ومناطق قوة الحزب وكتله الانتخابية الراسخة، واقتراح عدد من الخطط لاستهدافها والتفاعل معها، وأيضا قواعد التحالفات الانتخابية مع القوى السياسية والحزبية الأخرى لتدعيم فرص الحزب في الحصول علي عدد من المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب القادمين بما يتماشى مع قوة وانتشار مؤيدي الحزب في العديد من الدوائر والمحافظات.

يذكر أن المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر قد وافق علي البدء في اعداد ورش عمل للانتخابات بالحزب لإعداد كوادره للاستحقاقات الانتخابية القادمة تحت إشراف الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات والتي تتضمن ورشا لتدريب كوادره حول استراتيجيات الحملات الانتخابية والحشد والترويج السياسي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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