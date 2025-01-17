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تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا - أخبار كلمتك

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تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا - أخبار كلمتك

تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:05 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية، قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية شاملة لعدد من لجان الامتحانات للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، في إطار متابعة مكثفة لاستعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد عطية خلال الجولة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات والإجراءات التي تضمن سير الامتحانات بسلامة ونزاهة، مؤكدًا أن الامتحانات خط أحمر ولن يتم التهاون مع أي مخالفات.

 

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إجراءات مشددة لضمان الانضباط

وتم التأكيد على منع إدخال أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة إلى لجان الامتحانات، مشددا على الطلاب بالالتزام بمواعيد الدخول المحددة، ولن يُسمح بدخول أي متأخر.

وأضاف عطية أنه يجب على طلاب المنازل تحرير استماراتهم قبل بدء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، مع عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة.

ووجه عطية رسالة واضحة مفادها أن الامتحانات تمثل انعكاسًا لقوة النظام التعليمي، وأن المديرية لن تتهاون مع أي محاولة للإخلال بسيرها.

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وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يبدأ غدًا السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣ يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢١٢ ألفا و٧٧٨  طالبًـا يؤدون امتحاناتهم داخل (٧٠٢) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية على أن يكون يوم الأحد الموافق ١٩ يناير الجاري إجازة من الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس. 

تكليفات محافظ الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

 وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.  

ومن جانبه أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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