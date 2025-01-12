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الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لامتحان اللغة العربية لدعم طلاب الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

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الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لامتحان اللغة العربية لدعم طلاب الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لامتحان اللغة العربية لدعم طلاب الإعدادية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:45 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن إطلاق مجموعة متكاملة من النماذج الاسترشادية الشاملة لكافة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقدمت المديرية نماذج استرشادية في اللغة العربية، والتي تم إعدادها بعناية فائقة من قبل فريق متخصص، إلى مساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة المتوقعة في الامتحانات، وتدريبهم على حلها بشكل صحيح، وبالتالي زيادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق نتائج متميزة.

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وفي هذا الصدد، أكدت محافظة الجيزة بأن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه النماذج الاسترشادية في إعداد الطلاب لامتحانات نهاية العام، وتوفير لهم فرصة للتدرب والتقييم الذاتي.

كما دعت كافة الطلاب إلى الاستفادة القصوى من هذه النماذج، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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