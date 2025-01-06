البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:42 مساءً - يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

احتفالية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ويشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.

يذكر أن الرئيس السيسي زار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 11 مرة لتهنئة الأقباط ونشر رسالة السلام والمحبة والطمأنينة، ولترسيخ روح الوحدة الوطنية بين جموع المصريين.