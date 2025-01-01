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مدبولي: تقييم مستمر لأداء الوزراء والمحافظين وتقرير نصف سنوي أمام البرلمان - أخبار كلمتك

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مدبولي: تقييم مستمر لأداء الوزراء والمحافظين وتقرير نصف سنوي أمام البرلمان - أخبار كلمتك

مدبولي: تقييم مستمر لأداء الوزراء والمحافظين وتقرير نصف سنوي أمام البرلمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 06:00 مساءً -  أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عملية تقييم مستمرة لأداء الوزراء والمحافظين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأوضح أن التقييم يتم عبر مجلس الوزراء والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء حال الحاجة.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بتقديم تقرير نصف سنوي عن أدائها أمام البرلمان، يتضمن الإنجازات والتحديات التي تواجهها.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى بشكل دائم إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرات العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين. 

وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة محورية لتحسين الأداء الحكومي، لكن التحدي الأكبر هو تطبيق خطط التطوير على المستويات الأدنى، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت والجهود.  

كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة رقمنة الخدمات، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال خطوات وإجراءات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل دوري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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