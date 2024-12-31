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تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

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تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:45 صباحاً - طقس ليلة رأس السنة، تقلبات جوية تشهدها البلاد اليوم بالتزامن مع ليلة رأس السنة اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، اليوم بالتزامن مع ليلة رأس السنة، حيث تسقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس تمتد خفيفة الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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تحذير من الملاحة البحرية بالبحر المتوسط اليوم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح من 60:40 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر.
 

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وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 2 متر.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.


الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية.

ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

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درجات الحرارة ليلة رأس السنة    


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 18

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 17

كاترين: درجة الحرارة الصغرى -01 ودرجة الحرارة العظمى 10

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  18

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 06  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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