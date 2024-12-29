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اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية - أخبار كلمتك

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اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية - أخبار كلمتك

اليوم، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير  التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمنطقة الإجمالية، بالإضافة إلى افتتاح مركز خدمة المواطنين، ومنفذ "المواطن أولًا" بروض الفرج. 

 

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

 

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

 

يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها. 

 

وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

 وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. 

 

افتتاح 15 سوق لليوم الواحد وجاري تعميمها بالمحافظات

 

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت 15 سوق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجاري العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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