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تحويل مديري مدرستين بالجيزة للتحقيق لتقصيرهما في عملهما - أخبار كلمتك

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تحويل مديري مدرستين بالجيزة للتحقيق لتقصيرهما في عملهما - أخبار كلمتك

تحويل مديري مدرستين بالجيزة للتحقيق لتقصيرهما في عملهما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - شهدت مدارس محافظة الجيزة حملة تفتيشية مكثفة قام بها مدير تعليم الجيزة، أسفرت عن كشف العديد من المخالفات الإدارية والتربوية في بعض المدارس.

وشملت الإجراءات التي اتخذها مدير التعليم، تحويل عدد من مديري المدارس إلى الشؤون القانونية، وتشكيل لجان للتحقيق في المخالفات، بالإضافة إلى توجيه عدد من التعليمات الإدارية للمدارس بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

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مدرسة العطيات للتعليم الأساسي

 تم تحويل مدير مدرسة العطيات بإدارة الصف التعليمية إلى الشؤون القانونية بسبب تقصيره في تنفيذ التعليمات الصادرة من المديرية، والتي تشمل تجديد علم الجمهورية، والنظافة المستمرة، وتفعيل الإشراف اليومي. 

كما أمر مدير تعليم الجيزة بتفعيل الإشراف اليومي على المدرسة، وتجديد علم الجمهورية في الفناء، ولصق القسم والعلم داخل الفصول، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النظافة المستمرة.

مدرسة الشرفا الابتدائية المشتركة

و تم إحالة مدير مدرسة الشرفا الابتدائية المشتركة بإدارة الصف التعليمية للتحقيق بسبب الإهمال الواضح في أداء عمله، وعدم التزامه بتنفيذ التعليمات الصادرة، وأوصى مدير التعليم برفع مستوى النظافة في المدرسة، وتجديد العلم في الفناء، وتعزيز الأنشطة التربوية وتفعيل الإشراف اليومي.
مدرسة الشرفا الإعدادية:

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و لاحظ مدير التعليم ارتفاع نسبة الغياب في مدرسة الشرفا الإعدادية، مما يدل على وجود خلل في العملية التعليمية، فأمر بتحويل مدير المدرسة، مدير المرحلة، التوجيه المالي، ومسؤول الوحدة المنتجة إلى الشؤون القانونية، وتشكيل لجنة لفحص ملفات الطلاب والوحدة المنتجة ورفع تقارير يومية عن الأداء.
 

رسالة واضحة للمدارس

وتهدف هذه الإجراءات الحاسمة التي اتخذها مدير تعليم الجيزة إلى تأكيد أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المدرسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وضمان جودة العملية التعليمية، كما تؤكد هذه الإجراءات على أن مديرية التربية والتعليم لن تتهاون مع أي تقصير أو إهمال من جانب أي من العاملين في العملية التعليمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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