افتتاح سوق حضاري جديد بمدينة أطفيح في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - أولت محافظة الجيزة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق فى المراكز والمدن وإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق، وانطلاقًا من ذلك أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تسكين وتشغيل السوق الحضاري الجديد بقرية البرمبل بمركز ومدينة أطفيح ليكون أضاف جديدة للأسواق الحضارية بالمحافظة.



وأشار المهندس عادل النجار إلى الانتهاء من نقل كافة الباعة المفترشين بالسوق العشوائي إلى السوق الحضاري الجديد بنفس القرية وذلك لاستكمال مساعي المحافظة نحو الاستبدال التدريجي للأسواق العشوائية بأخرى حضارية وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



مواصفات السوق الحضاري بالبرمبل

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الحضاري بقرية البرمبل يقع على مساحة2390م٢ وبطاقة استيعابية 30 محل وذلك لاستيعاب أكبر قدر من البائعين والقضاء على التكدس المروري الذي كانت يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للبائعين.



وأشار محافظ الجيزة أن السوق مجهز بجميع المرافق اللازمة والوصلات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانات اللازمة للسوق للحفاظ عليه.



وأعلن المحافظ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستمرار فى سياسة إنشاء وإقامة الأسواق الحضارية من خلال الانتهاء من إجراءات تسكين أسواق قرية المدينة وقرية القبابات بمركز أطفيح.



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