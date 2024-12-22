القوات البحرية توقع اتفاقًا مع إدارة الهيدروغرافيا الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - وقعت شعبة المساحة البحرية المصرية عقد اتفاق تقني مع إدارة الهيدروغرافيا البحرية الفرنسية (SHOM) في مجالات الملاحة والهيدروغرافيا البحرية، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

وجاء ذلك فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية.

مجالات الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات

ويهدف الاتفاق إلى بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات فى مجالات الهيدروغرافيا وعلوم المحيطات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين شعبة المساحة البحرية وإدارة الهيدروغرافيا الفرنسية لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين، وتطبيق إطار العمل الخاص بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية والذى يمثل نقلة نوعية فى تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحرى بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقًا للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم القدرات لكافة الأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة.

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