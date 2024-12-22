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وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

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وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - سَلّم وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد،بديوان عام "الوزارة"، 25 عقد عمل لذوي همم "15 عقد، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة الشركات.

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وقال  الوزير جبران: إن تسليم عقود جديدة اليوم،يأتي في إطار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

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 ووجه الوزير إلى كافة شركاء العمل والإنتاج،الذين يتعاونون مع "الوزارة" في تشغيل هذه الفئة، التي توليها وزارة العمل الإهتمام الأكبر، بتوفير فرص عمل لهم،وإدماجهم في كافة برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل.

 

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يُشار هنا إلى أن الأسماء التي استلمت العقود هم: أحمد عبد الجبار علي علاءالدين، وإبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوه، ومحمد السيد عبد الرازق أحمد، ومحمد عادل حمودة أحمد، وحماده ربيع شعبان عليلا، وهدير عادل فتحي عبد الفتاح، وعرفات عبده السيد أحمد، وإبراهيم رجب ناجح عبد البديع محمد، وغادة مرزوق عبد اللاه أحمد، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي، وبخيته خيري قلدس جريس، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي، ومحمد شريف عبد الله شاكر، وسعيد طلبة سعيد شتيوى سلمى، وعبد الرحمن شوقي محمد محمد، ويوسف سامي، وعبد الله محمد عبد الله أحمد، وجورج رضا راشد راغب، وعمر مصطفى عبد الباسط محمد، ويوسف سيد عثمان عبد الزاهر، وعبد الرحمن جمال حسين حسن حسنين، وعبد الرحمن أحمد علي، وصابر محمد.

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حضرت تسليم العقود هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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