شروط التقديم في المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:50 صباحاً - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

شروط المسار الأول:

* أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

* أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.

* أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

* أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

* أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.

* يُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.

* يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.

• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.

• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار

* التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/المنسق لاستلام الدعم المالي.

* يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

بادروا بالتسجيل في في مسار eGP من خلال الرابط:

آخر موعد للتسجيل: الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 م.

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