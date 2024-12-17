حسام عاشور: لو عاد بي الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلي من الأهلي - أخبار كلمتك

حسام عاشور: لو عاد بي الزمن كنت اعتزلت بعد رحيلي من الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:01 - من قبلي لـ بحري.. .مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:01 - من قبلي لـ بحري.. .مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تهريب هذا الأمر بطريقة لا تصدق عبر المنفذ السعودي - أخبار كلمتك

تهريب هذا الأمر بطريقة لا تصدق عبر المنفذ السعودي - أخبار كلمتك

الجيزة تضبط 31 ميكروباصا مخالفا على طريق مصر أسيوط الزراعي - أخبار كلمتك

الجيزة تضبط 31 ميكروباصا مخالفا على طريق مصر أسيوط الزراعي - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل "العميل" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل "العميل" - أخبار كلمتك

رويترز: 26 طنا احتياطي سوريا من الذهب - أخبار كلمتك

رويترز: 26 طنا احتياطي سوريا من الذهب - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، انخفاض ملحوظ في 4 أصناف رئيسية بسوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم، انخفاض ملحوظ في 4 أصناف رئيسية بسوق العبور - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:21 - بقوة 7.4 درجة.. زلزال يهز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:21 - بقوة 7.4 درجة.. زلزال يهز بورت فيلا في فانواتو بالمحيط الهادي - أخبار كلمتك

تفاصيل العثور على مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة - أخبار كلمتك

تفاصيل العثور على مقبرة جماعية في سوريا تحوي 100 ألف جثة - أخبار كلمتك

مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

مقتل اثنين في انفجار بموسكو (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

شروط التقديم في المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شروط التقديم في المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية - أخبار كلمتك

شروط التقديم في المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:50 صباحاً - أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن المسار الأول من برنامج eGP لدعم مشاريع التخرج الريادية بدعم مالي يصل إلى 120 ألف جنيه.

شروط المسار الأول:
* أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.
* أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا لمشكلات حقيقية طبقا لاستراتيجية مصر 2030.
* أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.
* أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.
* أن يتكون الفريق من 2 إلى 6 أعضاء.
* يُسمح بتكوين فرق تشمل طلابًا من كليات متعددة، شرط أن تكون جميعها ضمن نفس الجامعة وألا يكون أي عضو في الفريق جزءًا من فرق أخرى.
* يجب ألا يتلقى نفس المشروع أي دعم مالي من جهات حكومية أخرى، مع إمكانية التعاون مع شريك من القطاع الخاص.
• إفادة ببيانات المشرف والفريق معتمد من الكلية أو الجامعة.
• شهادة الحصول على دورة تدريبية في "أساسيات ريادة الأعمال" من منصة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار  
* التعاقد يتم مع الجامعة، على أن تُفوض الجامعة المشرف/المنسق لاستلام الدعم المالي.
* يجب إنهاء جميع المشروعات قبل نهاية العام الدراسي وتقديمها إلى الصندوق متى طُلِب ذلك.

بادروا بالتسجيل في في مسار eGP من خلال الرابط: 

آخر موعد للتسجيل: الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 م.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق