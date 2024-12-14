«التنظيم والإدارة» يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع أوجانا ليتا موسينى المقررة الخاصة بمصر فى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى الزيارة، فى إطار تفقدها مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، وأطلعت على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف في المؤسسات الحكومية.

ورحب رئيس الجهاز، بأوجانا ليتا موسينى، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الأفريقي الأفريقي، مستعرضًا في هذا الصدد أوجه التعاون الثنائي بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأفريقية في مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، أوغندا، السودان، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز في الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية.

وأكد رئيس الجهاز، أن ملف الإصلاح الإداري حظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، مستعرضًا تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية التوظيف وتقييم العنصر البشرى.

واصطحب الدكتور صالح الشيخ، أوجانا ليتا موسينى في جولة بمركز تقييم القدرات حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية في الإصلاح الإداري إلى الدول الأفريقية الأخرى.