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رئيس التنظيم والإدارة يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

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رئيس التنظيم والإدارة يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً -  استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اوجانا ليتا موسينى
المقررة الخاصة بمصر فى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. 

 

آليات التوظيف في المؤسسات الحكومية 

وجاء ذلك في إطار زيارتها لمصر حيث تفقدت مركز المسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، وأطلعت على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف في المؤسسات الحكومية.

 

جهود الإصلاح الإداري

 ورحب رئيس الجهاز اوجانا ليتا موسينى، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون "الأفريقي الأفريقي"، مستعرضًا في هذا الصدد أوجه التعاون الثنائي بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة في عدد من الدول الأفريقية في مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، اوغندا، السودان، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز في الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للجمعية.

وأكد رئيس الجهاز أن ملف الإصلاح الإداري حظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم في تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، مستعرضًا جهود الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإداري أسهمت في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة

 كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية التوظيف وتقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، وكذلك يتم تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامة، كما قام  بوضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم المتقدمين للوظائف الحكومية بدون أدنى تدخل بشرى، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا فى مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما يضم المركز قاعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار التزام الدولة بتخصيص ٥٪؜ علي الأقل من تلك الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون.

واصطحب الدكتور صالح الشيخ، اوجانا ليتا موسينى في جولة بمركز تقييم القدرات حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين  للوظائف في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية في الإصلاح الإداري إلى الدول الأفريقية الأخرى.  

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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