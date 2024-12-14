«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

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وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن سيسود اليوم طقس معتدل على شمال الصعيد، أما الطقس المائل للدفء فسيسود على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه في وقت الليل وفي الصباح الباكر سيكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الشبورة

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن من ضمن الظواهر الجوية تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار

وأشاروا إلى احتمالية وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

الرياح

وأكدوا أن يتوقع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 14 ديسمبر وحتى يوم الخميس 19 ديسمبر 2024

حالة البحرين

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 1.5: 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في البحر الأحمر ستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: 3: 4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر