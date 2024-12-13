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أسعار وإجراءات تعلية درجة السفر على متن طائرات مصر للطيران - أخبار كلمتك

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أسعار وإجراءات تعلية درجة السفر على متن طائرات مصر للطيران - أخبار كلمتك

أسعار وإجراءات تعلية درجة السفر على متن طائرات مصر للطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - تقدم مصر للطيران خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران  egyptair.com.

 

تعلية درجة السفر

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره.

وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على التعلية.

ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.

ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

 

أسعار تعلية درجة السفر 

كما تتوافر ايضًا خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بـمركز اتصالات مصرللطيران علي رقم  1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي.

 

خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

وفي سياق آخر تتيح شركة إير كايرو أحد أذرع الشركة الوطنية مصر للطيران إمكانية تغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بالسفر على متن رحلاتها،  للمسافرين في حال تعرضه لأي ظرف طارئ يحول دون السفر على متن الطائرة، وفقًا لمجموعة من المعايير والقواعد.

قم بتغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بك إذا كانت القواعد المطبقة على فئة تذكرتك المختارة تسمح بالتغيير. 

ما عليك سوى استرجاع حجزك واتباع الخطوات الأربع السهلة التالية:

استرجع حجزك.

اضغط على زر "تغيير الرحلات".

قم بإجراء التغييرات وقبول أي رسوم أو فروق في الأسعار قد تنشأ عن هذا التغيير، إن وجدت.

قم بتأكيد التغييرات التي أجريتها.

إن لم يظهر خيار "تغيير الرحلة"، إمَّا بسبب عدم الحضور أو للحجز على رحلة متجهة إلى عدة مدن، فقد لا تتمكن من تغيير حجزك عبر الإنترنت على aircairo.com.

يرجى ملاحظة ما يلي:

تخضع التغييرات التي تُجرى على aircairo.com للتوافر والقواعد المطبقة على فئة السعر المرتبطة بتذكرتك المختارة.

تختلف قواعد السعر حسب نوع الفئة المختارة.

تحقق من شروط الفئات والأسعار عند إجراء الحجز على      aircairo.com

يمكن تغيير التاريخ والوقت فقط عبر الإنترنت على aircairo.com

يمكن تغيير التاريخ والوقت فقط عبر الإنترنت على aircairo.com

بالنسبة لجميع التغييرات الأخرى، بما في ذلك تغيير جهة الوصول والحجز للقاصرين المسافرين دون مرافق، أو في حال كانت التغييرات غير مطلوبة لجميع المسافرين، يرجى الاتصال بمكتب اير كايرو الأقرب إليك أو اتصل بمركز خدمة العملاء.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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